Rendi: Ärger über "Patienten 2. Klasse"

Nicht-Corona-Patienten dürften nicht 'Patienten zweiter Klasse' sein, appelliert Rendi.

Wien. Die SPÖ tritt dafür ein, zum medizinischen Regelbetrieb zurückzukehren. Es sei in der Akut-Phase die richtige Strategie gewesen, die Kräfte zur Bekämpfung des Virus zu bündeln, erklärte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag. Jetzt aber gehe es in Richtung Lockerungen: „Und ich sehe nicht ein, dass ab 2. Mai alle Geschäfte offen sind, während in der Medizin noch ­immer ein Not-Betrieb herrscht“, so Rendi-Wagner.

Ziel müsse es sein, wenn die positive Entwicklung in Sachen Corona anhalte, in den nächsten Wochen wieder alle notwendigen Untersuchungen, Behandlungen und Operationen durchzuführen. Von der Regierung fordert sie einen genauen Fahrplan.