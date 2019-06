Rendi: Urlaub in Jesolo & 20. Hochzeitstag

Wien. In der Sendung Frühstück bei mir verriet SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, dass sie der Familienurlaub heuer nach Jesolo in Italien und zum Wandern in die Steiermark führt. „Ich freue mich auf diese Durchschnaufpause“, so Rendi-Wagner, die sich mitten im Wahlkampf befindet.

Ebenfalls im Sommer, am 14. August feiert sie ihren 20. Hochzeitstag mit ­ihrem Mann Michael, der ihr „die größte Stütze“ sei. Die beiden lernten einander während eines Studentenjobs bei einem ­Radiologenkongress kennen.

„Bsoffen“. Ihre letzte „bsoffene Gschicht“ erlebte ­Rendi-Wagner als junge Frau in Brasilien, wo sie in der ­Hitze nur Caipirinha zu trinken bekommen habe. „Ich bin keine Bsoffene“, sagte sie.

Zum Frühstück brachte Rendi-Wagner Marillen­kuchen mit, den ihre Töchter selbst gebacken hatten. „Wir haben uns richtig bemüht“, schrieb die SPÖ-Chefin vorab auf Facebook.