SPÖ-Chefin Rendi-Wagner versucht im ÖSTERREICH-Interview einen Befreiungsschlag.

Denn die SPÖ-Vor­sitzende ist trotz der gerade noch bestandenen Machtprobe nicht aus dem Schneider. Ab 9. Dezember muss sie im SPÖ-Vorstand das Sparpaket noch durchsetzen – und da kündigt sich Widerstand an. Mehrere Vorstandsmitglieder haben bereits mitgeteilt, dass sie die Kündigungen – 23 Mitarbeiter bekamen ja eine „Vorinformation“ per Mail – nicht mittragen wollen. Inzwischen haben sich nach dem Burgenland weitere Landesgruppen wie Wien und NÖ bereit erklärt, Mitarbeiter zu übernehmen. Kärntens Landeschef Peter Kaiser will laut Kleiner Zeitung sogar eine „Bundesländerstelle“ in der Löwelstraße einrichten, die von den Landesparteien finanziert werden könnte.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch beginnt heute Gespräche mit jenen 23 Mitarbeitern, die gehen sollen. In ÖSTERREICH appelliert Rendi-Wagner jetzt an ihre Partei: Das Sparpaket sei eine Frage des Überlebens.