Air China fliegt weiterhin nach Österreich.

Wien. Rund 400 Passagiere landen weiterhin wöchentlich in Wien. Die Austrian Airlines hatte erst am Montag bekannt gegeben, die China-Flüge zumindest bis 29. Februar auszusetzen. Air China fliegt als einzige Airline weiterhin nach Österreich. Die SPÖ-Chefin und ehemalige Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner forderte am Dienstag Temperaturscans für China-Passagiere.

Rund 250.000 Reisende kommen jede Woche am Flughafen in Schwechat an, die Passagiere aus China machen gerade mal 0,15 Prozent aus, hieß es seitens des Flughafens. Dort herrsche jedenfalls erhöhte Aufmerksamkeit, "der Flughafen ist auch in ständigem Kontakt mit den Behörden", sagte Airport-Sprecher Peter Kleemann. Zuerst hatte der "Kurier" auf seiner Online-Seite über die weiterhin stattfindenden Flüge aus China berichtet.

Bei Passagieren aus China soll "zumindest Temperatur gescannt werden"

Die sieben österreichischen Rückkehrer aus der Coronavirus-Risikoregion Hubei werden "zu Recht 14 Tage isoliert. Bei den Hunderten Passagieren aus China sollte zumindest die Temperatur gescannt werden", forderte Rendi-Wagner.

Fieber- bzw. Temperaturscans hat es am Flughafen bisher noch nie gegeben. Beispielsweise sei aber eine isolierte Abfertigung einzelner Flieger möglich. Eine solche habe es einmal rund um Ebola bereits gegeben, hier wurden die Passagiere gesondert vom übrigen Terminal abgefertigt. Der Verdacht stellte sich damals als unbegründet heraus.

Ankommende Passagiere werden in Wien via Plakate über das Coronavirus informiert. Darauf finden sich auch Hygieneinformationen und Kontaktdaten, sagte Kleemann.

Italien führt Thermoscanner auf Flughäfen ein