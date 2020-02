Völlig überraschend kündigte die SPÖ-Chefin an die Vertrauensfrage zu stellen. Jetzt liegt ihr Schicksal in den Händen der roten Basis.

Polit-Beben in der SPÖ. Am Freitag kündigte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner nach einer Präsidiumssitzung völlig überraschend an die Vertrauensfrage zu stellen. Im Rahmen einer Mitgliederbefragung sollen nun alle in der Partei entscheiden dürfen was die Sozialdemokratie ändern muss - zur Not auch ihre Vorsitzende.

Formal wird die Vertrauensfrage mit den inhaltlichen Themen noch am Freitagnachmittag vom Vorstand abgesegnet werden. Die übrigen Fragen werden danach vorgestellt. Durchgeführt werden soll die Befragung anonym. "Ich brauche dein Vertrauen, damit wir als gesamte Bewegung wieder glaubwürdig und gemeinsam für unsere politischen Ziele kämpfen", sagt Rendi in einem Video, in dem sie ihre Worte an die Mitglieder direkt richtet und von der SPÖ auf Twitter gepostet wurde.

Auf eine zu erreichende Latte wollte sich Rendi-Wagner nicht festlegen: "In der Demokratie gelten Mehrheiten, je höher umso besser für mich." Im März startet die Mitgliederbefragung. Dann soll die SPÖ-Basis entscheiden, wie es mit der Partei und der Parteichefin weitergeht ...