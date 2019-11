Pamela Rendi-Wagners Rede beim Landesparteitag im Burgenland sorgte für Aufsehen: "Es gibt im Burgenland keine kräftigere, keine stärkere Stimme für die Menschen in diesem Land", sagte sie in Richtung Doskozil.

Raiding. Beim heutigen SPÖ-Landesparteitag im burgenländischen Raiding machte ein kleinerer Ausrutscher der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Runde. Während ihrer Rede betonte Rendi-Wagner die Vorbildrolle des östlichen Bundeslandes: "Die Burgenländerinnen und Burgenländer schauen aufeinander. Hier zählt der Zusammenhalt. Hier zählt das Miteinander." – Doch dann vergriff sich die SPÖ-Chefin wohl in der Wortwahl während ihrer Lobesrede an den, leicht angeschlagenen, burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. "Deine Stimme mag zwar durch die Operation noch heiser sein. Es gibt im Burgenland aber keine kräftigere, keine stärkere Stimme für die Menschen in diesem Land!", sagte Rendi-Wagner in Richtung Doskozil. Ob es sich um einen kleinen Seitenhieb oder ein "einfaches Hoppala" der SPÖ-Chefin handelt? – Darüber lässt sich bloß spekulieren.

Rendi-Wagner kritisierte beim Landesparteitag erneut die Vertagung von SPÖ-Anträgen im Nationalrat. Die Arbeit im Parlament dürfe nicht stillstehen, weil sich zwei Parteien in Koalitionsverhandlungen befinden. SPÖ Burgenland schwor sich mit "Dosko" auf die Landtagswahl ein Die SPÖ Burgenland hat sich am Samstag in Raiding auf die Landtagswahl am 26. Jänner eingeschworen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), dessen Auftritte von "Dosko"-Sprechchören und Standing Ovations begleitet waren, wurde mit einem Votum von 99 Prozent als Spitzenkandidat gekürt. Auch die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten der Landesliste wurden "mit einer sehr großen Mehrheit gewählt", teilte SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon als Vorsitzende der Wahlkommission mit. Bei 299 abgegebenen Stimmen habe es insgesamt 15 Streichungen gegeben. Präsentiert wurden auch noch Ergebnisse der im Oktober durchgeführten Mitgliederbefragung. Dabei war auch gefragt worden, mit wem die SPÖ nach der Wahl vorzugsweise eine Koalition bilden solle. Die FPÖ schnitt dabei mit 49 Prozent am besten ab, gefolgt von den Grünen mit 40 Prozent. Nur 19 Prozent der Befragten hingegen sprachen sich für eine Koalition mit der ÖVP aus. Schon beim Einzug in den Liszt-Konzertsaal wurde Doskozil mit seinem Team von minutenlangem Beifall der an die 700 Gäste begrüßt. Auf der Bühne entstand überdimensional der Schriftzug "Burgenland pur", zusammengesetzt aus Buchstaben in den Landesfarben Rot-Gold.

Doskozil kündigt dritte Stimmband-OP an