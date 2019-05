Rendi hielt 1.-Mai-Rede

Am Wiener Rathausplatz spricht dabei erstmals Pamela Rendi-Wagner als Vorsitzende vor den Parteigängern. Konkurrenz bekommen die Roten am heurigen Tag der Arbeit seitens der Regierung: Die Koalition trifft sich am 1. Mai im Kanzleramt zu einem regulären Ministerrat. Das Motto des heurigen roten Mai-Aufmarschs lautet: "Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa." Neben Rendi-Wagner wird auch der Wiener Landesvorsitzende Michael Ludwig auftreten und auch EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder wird erwartet.

Sie haben alle ein Ziel, das sie eint - den Rathausplatz - und sie marschieren teils bereits seit den frühen Morgenstunden: die Teilnehmer der SPÖ-Maifeierlichkeiten in Wien. Das Bild, das der Sternmarsch in Richtung Innenstadt am Mittwoch bot, war wie üblich bunt, auch wenn naturgemäß Rot dominierte. Inhaltlich lag der Fokus wie erwartet bei der Kritik am Bund.

© APA/HANS PUNZ

© APA/HANS PUNZ

© APA/HANS PUNZ

"Schwarz-Blau" war eindeutig als erklärter Lieblingsgegner auszumachen - dass sich die ÖVP jüngst einen türkisen Anstrich gegeben hat, wurde oft ignoriert. "Was bedeutet Schwarz-Blau? Rassismus und Sozialabbau" war etwa auf einem Transparent zu lesen. Dem Innenminister war der Reim "Nur Wickl mit Kickl" gewidmet. Auch die geplanten Änderungen bei der Sozialversicherung waren Thema. "Gegen die Zerschlagung der Selbstverwaltung", hieß es da etwa.

© APA/HANS PUNZ

Mit relativ drastischen Worten wurde auch vor einer Privatisierung von kommunalen Wohnungen gewarnt. "Gemeindebau statt Spekulantensau", lautete hier eine Aufschrift. Die ebenfalls schon traditionellen Botschaften an die eigene Partei - die etwa von der Sozialistischen Jugend gerne übermittelt werden - fehlten ebenfalls nicht. "Drozda hast du auf die Uhr gesehen? Zeit zu gehen", wurde heute zum Beispiel SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda ausgerichtet.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Für den Ablauf der Abschlusskundgebung am Rathausplatz wurde heuer das Programm ausgeweitet - es sind fünf Redner angekündigt - und geändert. Nämlich wird der Chef höchstpersönlich gegen 11.00 Uhr den Reigen eröffnen. Üblicherweise ist der Landesparteivorsitzende vorletzter Redner vor dem Bundesparteichef. Eine Premiere ist es für ihn nur indirekt: Als designierter Stadtchef durfte Michael Ludwig zwar schon im Vorjahr das Wort ergreifen, als Bürgermeister tritt er heute aber zum ersten Mal auf.

© APA/HANS PUNZ © APA/HANS PUNZ

Nach Ludwig wird die neue Frauenvorsitzende Marina Hanke, die erst kürzlich auf Renate Brauner gefolgt ist, von der Tribüne sprechen. Danach wird die bei den jüngsten Wahlen erfolgreiche Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl das Wort ergreifen - sowie der rote Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Andreas Schieder. Abschlussrednerin ist zum ersten Mal Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Während die Sozialdemokraten vor allem in Wien mit dem Bund im Dauerclinch liegen, scheint der Wettergott der SPÖ wohlgesonnen zu sein. Nach einigen äußerst kühlen und vor allem regnerischen Tagen sind die Temperaturen am Mittwoch wieder in den angenehmen Bereich eingeschwenkt.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber