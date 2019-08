Rendi kritisiert das Dosenschießen der SJ

Die Sozialistische Jugend (SJ) Bezirk Gänserndorf ist laut der SPÖ-Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner mit dem türkis-blauen Dosenschießen "im wahrsten Sinne übers Ziel geschossen". Rendi-Wagner betonte am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck, dass sie selbst so eine Aktion "nicht veranstalten" würde. Dass sich die SJ entschuldigte, "war richtig", meinte die Parteivorsitzende.

Dennoch zeigte sich Rendi-Wagner stolz, dass "wir eine große Jugendorganisation haben, die sich engagiert und die mit viel Eifer und Emotion bei der Sache ist". Allerdings wehre sie sich dagegen, den Vorfall "auf einer Stufe mit einem Ibiza-Video zu diskutieren".