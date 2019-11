Rendi vor dem Aus als SPÖ-Chefin

Weite Teile der SPÖ wollen Rücktritt von Rendi-Wagner und Deutsch. Kaiser Favorit.

„So geht es nicht weiter. Wir brauchen eine neue Parteiführung“, kündigte gestern ein SPÖ-Spitzenmann in ÖSTERREICH noch hinter vorgehaltener Hand an. Klubvize Andreas Kollross twitterte vielsagend: „Manchmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass es nicht mehr geht. Aus. Schluss.“

Hinter den Kulissen wird Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser bekniet, die Parteispitze zu übernehmen. Glaubt man mehreren SPÖ-Vertretern aus unterschied­lichen Ländern, werden die kommenden Stunden oder Tage das Politschicksal von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und ihrem engeren Team besiegeln. Muss sie schon am Wochenende zurücktreten? Die SPÖ NÖ soll sich gestern bereits mit mehreren „Rebellen“ in Pressbaum getroffen haben, während Rendi-Wagner mit ihrem Team im Parlamentsklub zusammensaß und versuchte, den Aufstand zu stoppen.

Krisensitzungen in SPÖ-Ländergruppen

Die Art der Kündigungen von SPÖ-Mitarbeitern, die die Parteichefin und ihr umstrittener Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Dienstag gewählt hatten, hat zu einem Flächenbrand in der SPÖ geführt. Öl ins Feuer gegossen hat zudem das „herzlose“ (so ein SPÖ-Mann) Vorgehen, dass Deutsch gestern 26 Mitarbeiter per E-Mail von ihrer möglichen Kündigung informiert hat, statt vorher mit ihnen zu reden.

In mehreren roten Länderorganisationen und Gewerkschaftskreisen – darunter etwa Wien, Burgenland und NÖ – führte dies zu harten Worten – „unfähig“, „zerstört unsere Glaubwürdigkeit“, „untragbar“ – gegen ihre Bundespartei.

Die SPÖ-Landesobleute halten sich großteils öffentlich noch zurück. Rendi-Wagner telefonierte sie gestern durch, um für Unterstützung für sich zu werben. Nieder­österreichs SPÖ-Landeschef Franz Schnabl kritisierte seine Partei bereits als „nicht regierungs- und nicht oppositionsfähig“. Zu allem Überfluss liefert sich die SPÖ-Spitze auch ein Match mit Ex-Kanzler Christian Kern.

Tirols SPÖ-Chef Georg ­Dornauer kündigt an, aus „Solidarität“ mit den SPÖ-Mitarbeitern, denen die Kündigung droht, sein Gehalt zu spenden. SPÖ-Funktionäre quer durch sämtliche Lager versuchten jedenfalls, Kärntens Landeshauptmann dazu zu bewegen, die SPÖ-Führung zu übernehmen. Dieser winkte noch ab, da er den „Kärntnern im Wort“ sei. Ein SP-Spitzenmann meinte aber: „Peter geht es um die Partei. Wenn er versteht, dass wir ihn brauchen, wird er es machen. Zumindest auf Zeit.“

Kern wehrt sich gegen SPÖ-Vorwürfe

Schuldenstand. „Der Schuldenstand der Partei hat nach einem umfassenden Sanierungsplan 10,57 Millionen Euro betragen. Alles andere sind Rechtfertigungsversuche.“

21 Prozent. „Die SPÖ lag damals (als Kern im Mai 2016 die SPÖ übernahm, Anm.) in Umfragen bei 21 Prozent. Durch die SPÖ ist ein Riss gegangen. Darüber hinaus war die finanzielle Situation mehr als prekär.“

Rucksack. „Ich hatte allerdings nie das Gefühl, einen ‚Rucksack voller Steine‘ (Zitat Rendi-Wagner) übernommen zu haben, sondern habe es als großes Privileg angesehen, die SPÖ anzuführen.“

Ibiza. „Mit dem Management der Ibiza-Ereignisse und dem Wahlkampf 2019 kam dann der Absturz auf das bekannte Niveau. Bis heute haben sich die ­Zustimmungswerte nicht erholt.“

Illoyalität. „Mein Abschied von der Parteispitze hat viele enttäuscht. Vielleicht verstehen manche im Lichte der jüngsten Ereignisse meine Entscheidung nunmehr besser. Ich habe im Wahlkampf 2017 erlebt, welchen Schaden ­Illoyalität verursachen kann.“

