Riesen Hilfs-Paket für Österreichs Gemeinden

Heute verhandeln die Bundesländer mit der österreichischen Regierung um mehr Corona-Freiheit und Selbstbestimmung – alle Infos HIER im oe24-Live-Ticker

Wien. In den letzten Wochen wurden Forderungen nach unterschiedlichen Corona-Regelungen in den Bundesländern laut. Derzeit sinken die Zahlen der Corona-Infektionen – außer in Wien und Niederösterreich sind die Zahlen der Erkrankten zwei-, in Kärnten und Salzburg sogar einstellig. Um 11.30 Uhr wurde deswegen eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel angekündigt. Die Ergebnisse der Verhandlungen einer vorangehenden Video-Konferenz mit den Landes-Chefs sollen im Rahmen der Präsentation des neuen Gemeindepakets der Bundesregierung verkündet werden.