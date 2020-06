Riesen-Wirbel um Mindestabstand bei U-Ausschuss

Krisper sprach sogar von einem 'Kleinwalsertal II', obwohl die NEOS in der Präsidialkonferenz des Nationalrats keinen Einwand gegen das Lokal 7 anmeldeten.

Für große Aufregung sorgte heute das Fehlen des Mindestabstandes beim U-Ausschuss. Sowohl von Krainer als auch von Krisper gab es eine Schelte für die beengten Verhältnisse rund um das Ausschusslokal in der Hofburg. Krisper sprach sogar von einem "Kleinwalsertal II", obwohl die NEOS in der Präsidialkonferenz des Nationalrats keinen Einwand gegen das Lokal 7 anmeldeten. Die Kritik dürfte auch dem massiven medialen Antrag am ersten Ausschusstag geschuldet sein.

© oe24/Knob

Großer Medienandrang

Für die Journalisten standen reichlich alkoholfreie Getränke und mehrere Kaffeemaschinen bereit. Auch einige Süßigkeiten als Nervennahrung waren zu finden. Das entschädigte manche wohl für das gegenseitige Auf-die-Füße-steigen beim Gedränge rund ums Lokal 7 des Parlamentsausweichquartiers in der Wiener Hofburg, in dem der U-Ausschuss tagt. Manch Beobachter sah aufgrund des Auflaufs schon "das nächste Kleinwalsertal" oder den nächsten "Corona-Cluster" kommen - auch wenn die Anwesenden praktisch durchwegs Coronaschutzmasken trugen.

Parlament verweist auf Präsidiale-Beschluss