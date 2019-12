Riesenwirbel um ''Kranken-Polizei''

Ausschuss der „Gesundheitskasse“ berät heute „Maßnahmen gegen Sozialmissbrauch“.

Noch vor der heutigen Sitzung des „Überleitungsausschusses“ der Österreichischen Gesundheitskasse droht ein Krach: In der ÖGK sind die Arbeitgeber so stark wie die Arbeitnehmer – und die Wirtschaft will eine Aktion scharf gegen Missbrauch bei Krankenständen. So ist von Kontrollen auf Wunsch der Arbeitgeber die Rede, sie wollen auch den Grund von Erkrankungen wissen.

SPÖ empört

Die Empörung ist groß, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner spricht sogar von einem „Eingriff in die Privatsphäre der Patienten“.

Allerdings: Derzeit hat der Vorstoß keine Chance. ÖAAB-Vertreter Martin Schaffenrath – VP-Zünglein an der Abstimmungswaage in der ÖGK – zu ÖSTERREICH: „Ich werde dem nie zustimmen.“ Die Wirtschaft erklärte, sie wolle zuerst eine Analyse über Missbrauchsfälle in Auftrag geben. (gü)