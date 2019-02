Roboter-Show mit Kurz in Tokio

Von der Technologie in Tokio zeigte sich Kanzler Sebastian Kurz gestern angetan und fasziniert. Vor allem die Bekanntschaft mit Asimo, dem sprechenden Roboter, beeindruckte die österreichische Delegation in Japans Hauptstadt.

Wie berichtet, befindet sich der VP-Regierungschef derzeit gerade auf Ostasientour. Nachdem er am Donnerstag Südkorea besucht hatte, stand gestern Japan auf dem Programm.

Begleitet wird Kurz von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und In­frastrukturminister Norbert Hofer. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck musste die Reise hingegen krankheitsbedingt absagen.

© APA/HARALD SCHNEIDER

© Instagram/Sebastian Kurz

Österreich will Export nach Japan ankurbeln

Neben einem Treffen mit Japans Premierminister Shinzo Abe stand die Wirtschaft – speziell die Ankurbelung von Exporten in den großen japanischen Markt – im Mittelpunkt der Visite. Auch Kronprinz Naruhito empfing den türkisen Kanzler gestern zur Audienz. Heute will die österreichische Delegation Hiroshima besuchen und der Opfer der Atombombe gedenken. Zudem wird Kurz ein Konzert der Wiener Philharmoniker in Japan besuchen.