Rückkehrer aus Ausland müssen 14 Tage in Quarantäne

Nahezu alle Einreisenden aus europäischen Staaten sind davon betroffen. Noch befinden sich Zehntausende Österreicher im Ausland.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag in Wien die Zahl der sich im Ausland befindlichen Österreicher nach oben korrigiert. Am Montag hätten sich 30.000 Österreicher registriert. "Heute liegt die Zahl bei 47.000 Österreicher, die über den ganzen Globus verstreut sind", sagte Schallenberg in einer Pressekonferenz in Wien.



Die Österreicher befänden sich in mehr als 100 Ländern. Der Außenminister versprach "alles menschenmögliche" zu unternehmen, um die Österreicher zurückzuholen und sprach von der "größten Rückholaktion in der Geschichte".

+++ Alle Reisewarnungen des Außenministeriums auf einen Blick +++





14 Tage Quarantäne für Ausland-Risikogebiet-Rückkehrer



Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten müssen ab Mittwoch 14 Tage in Heimquarantäne verbringen. Ein entsprechender Erlass soll laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Mittwoch Früh verabschiedet werden und sofort gelten. Betroffen davon sind laut Anschober nahezu alle Einreisende aus europäischen Staaten - nämlich jene, für die es laut Außenministerium eine Reisewarnung gibt.



Für die Betroffenen gelten dieselben Regelungen wie schon für jene, die bisher etwa aus Italien nach Österreich zurückgekehrt sind. Das gab Anschober im Anschluss an eine Pressekonferenz auf APA-Nachfrage bekannt.

Von der Verpflichtung zur Heimquarantäne sind ab Mittwoch Rückkehrer aus zahlreichen europäischen Staaten betroffen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erklärte, es betreffe all jene Staaten, für die es aktuell eine Reisewarnung gibt.



Neben Italien und der Schweiz sind dies in Europa laut Außenministeriums-Homepage derzeit Spanien, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, San Marino, Russland, die Ukraine und der Vatikan.