SPÖ: Aussprache Rendi-Wagners mit Lercher in der "10er Marie"

Ein Vierterl. Spät, aber doch werden in der SPÖ alle Register gezogen, um die fatale Selbstzerfleischung zu beenden: Der ÖSTERREICH-Bericht über den 20.000-Euro-Vertrag der SPÖ mit der Leykam Medien AG von Parteirebell Max Lercher hatte zu einem Riesenwickel geführt. Der entlud sich am Dienstag bei der Wahl von Pamela Rendi-Wagner zur Klubobfrau: 88 % sind ein mageres Ergebnis – alle anderen Klubobleute wurden bekanntlich einstimmig gewählt.

In der Klubsitzung habe Lercher – so berichten zumindest Teilnehmer – seine Kritik an der Parteispitze wiederholt, eine Öffnung der SPÖ gefordert, aber auch Fehler eingeräumt.

Die Diskussion ging am Abend beim Klubheurigen in der legendären „10er Marie“ in Wien-Ottakring weiter: Rendi nahm sich Lercher zu Seite – lange waren die beiden im Gespräch vertieft zu sehen. Beide Seiten sollen einander versichert haben, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu streiten. Na dann ...

Günther Schröder