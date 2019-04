SPÖ-Ortsgruppe schmeißt Schwarze Schafe raus

Das „Ich bin froh, dass nun nach dem ewigen Hickhack in der Ortsorganisation Langenzersdorf eine Entscheidung getroffen wurde und damit eine unendliche Geschichte ein Ende gefunden hat“, kommentiert der SPÖ Bezirksvorsitzende Martin Peterl das Ausscheiden von vier SPÖ-Gemeinderäten aus der Fraktion der SozialdemokratInnen. Die SPÖ Langenzersdorf, die immer wieder mit fraglichen Facebook-Postings für Aufregung sorgte und den Sozialdemokraten alles andere als gute Presse beschert hatte, konzentriere sich nun voll und ganz auf die bevorstehenden EU-Wahlen und unterstütze dabei den niederösterreichischen Spitzenkandidaten Dr. Günther Sidl, der auf Platz drei der SP-Liste zur EU-Wahl gereiht ist, heißt es in einer Aussendung am Freitag. Man wolle sich nun voll auf die politische Arbeit für die Gemeinderatswahl 2020 konzentrieren. Die rote Ortsgruppe mischte unter anderem im Skandal mit, als ein Kärntner SP-Funktionär Bundeskanzler Sebastian Kurz als "Nobelhure der Neonazis" nannte.

Auch SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar begrüßt es, dass die seit Monaten andauernden Streitigkeiten endlich ein Ende haben und man sich wieder auf die politische Arbeit konzentrieren kann: „Einige SP-Gemeinderäte hatten eine andere Auffassung davon, wie sozialdemokratische Politik in Langenzersdorf gestaltet werden soll. Deren Wege haben sich nun von jenen der SPÖ getrennt und es wurde ein neues Team rund um Dr. Christoph Baumgärtel zusammengestellt.“



Kocevar merkt an, dass drei der vier betroffenen Gemeinderäte bereits aus der SPÖ ausgeschieden sind (einer war nie Mitglied), einer bleibt weiterhin SPÖ-Mitglied. „Allerdings sind alle vier nicht bereit, ihre Mandate, die sie durch ihre Kandidatur auf der SPÖ-Liste erhalten haben, zur Verfügung zu stellen – sie werden bis zum Ende der Funktionsperiode als ‚wilde Mandatare‘ agieren. Wir halten fest, dass sie aber nicht mehr der SPÖ-Fraktion angehören – künftige Ansprechpartner für die SPÖ Langenzersdorf sind Wolfgang Motz und Christoph Baumgärtel!", so Kocevar.