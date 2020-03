SPÖ-Tagung: Ludwig will nun doch für Rendi-Wagner stimmen

Bürgermeister: Haben Vorsitzende schon in vergangenen Monaten ''umfassend'' unterstützt.

Frauenkirchen/Wien. Wiens Bürgermeister und Landesparteivorsitzender Michael Ludwig will nun im Zuge der Vertrauensabstimmung doch fix für SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner votieren. Auf eine entsprechende Journalistenfrage antwortete er am Montag am Rande der Klubtagung mit "Ja". Zuletzt hatte sich Ludwig diesen Punkt noch offen gelassen.

Ludwig betonte nun, dass er bzw. die Wiener Roten die Bundesparteivorsitzende auch in den vergangenen Wochen und Monaten "umfassend" unterstützt habe - nicht zuletzt finanziell. Die SPÖ war bekanntlich wegen der Wahlverluste im Herbst 2019 in finanzielle Schieflage geraten. Rendi-Wagner hatte am Vormittag bei der Wiener SPÖ-Klubtagung im burgenländischen Frauenkirchen an die Genossen appelliert, Zusammenhalt und Solidarität in den eigenen Reihen zu zeigen.