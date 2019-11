SPÖ erhebt Nazi-Vorwurf & FPÖ dementiert

Nach der Liederbuch-Affäre gibt es neue Vorwürfe gegen den steirischen FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger. Die SPÖ Salzburg will auf seiner Facebook-Seite die sogenannte „Hakenkreuz­wand“ in der Salzburger Ortschaft Ramingstein entdeckt haben, vor die sein Profilbild montiert wurde. Auf diese wurde in der Nazizeit ein großes Hakenkreuz gemalt, das später weiß übermalt wur­de. Der Bürgermeister von Raming­stein, Günther Pagitsch, bestätigt: „Das ist mitten in Raming­stein, darüber besteht kein Zweifel. Ältere Personen im Ort können sich noch gut an das Hakenkreuz erinnern.“

© Facebook

Die FPÖ dementiert die Vorwürfe: Zanger habe das Foto nicht selbst aus­gesucht, er habe lediglich den Auftrag an eine Werbeagentur gegeben, „ein schönes Naturfoto“ auszusuchen. „Der Vorwurf der SPÖ ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.“(knd)