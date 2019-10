SPÖ fordert Gratis-Verhütungsmittel für alle

Wien. SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner reagierte auf die Demonstrationen von Abtreibungsgegnern in Wien. "Wir werden keinen Millimeter bei Frauenrechten weichen", sagte die Sozialdemokratin. Die SPÖ wolle im Gegenteil die Rechte von Frauen ausbauen.

Am Sonntag demonstrierten etwa 1.600 Teilnehmer beim "Marsch fürs Leben" in der Wiener City. Sie sind gegen Abtreibung und wollten mit ihrem Marsch dem "ungeborenen Leben" eine Stimme geben, heißt es in einer Aussendung.

SPÖ will Gratis-Verhütungsmittel für alle

Als Reaktion auf den "Marsch fürs Leben" fordert die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Brunner mehr Frauenrechte wie kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln, bundesgesetzliche Regelungen zur Errichtung von Schutzzonen vor Abtreibungskliniken und umfassende Sexualpädagogik an allen Schulen.

Außerdem soll, laut SPÖ-Forderungen, in jedem Spital die Möglichkeit zur Abtreibung gegeben sein.