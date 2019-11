SPÖ rechnete Kern öffentlich Schulden vor

Nach dem Konter von Ex-Parteichef Kern, reagiert nun die SPÖ wieder mit einer Klarstellung bezüglich des Schuldenstandes der Partei.

Wien. Wie bereits bekannt, wehrte sich der ehemalige Parteichef und Altkanzler Christian Kern, in einem ÖSTERREICH vorliegenden Brief an das SPÖ-Präsidium, gegen die Vorwürfe, dass er die SPÖ mit einem Schuldenstand von 14 Millionen Euro hinterlassen habe. "Ich habe die Partei bei meinem Rücktritt nachweislich mit einem Schuldenstand von 10,57 Millionen Euro, und nicht 14 Millionen Euro übergeben. Ich habe den weit höheren Schuldenstand, den ich übernommen hatte, stark reduziert." Nun reagiert die SPÖ ihrerseits mit einer Klarstellung direkt an Christian Kern adressiert – diese Mail des Bundesgeschäftsführers Christian Deutsch, Bundesgeschäftsführer und SPÖ-Kassier Christoph Matznetter liegt ÖSTERREICH ebenfalls vor.

SPÖ: "Zahlen stimmen"

"Selbstverständlich sind die Zahlen, die von der Parteiführung sowohl nach innen wie nach außen kommuniziert wurden, korrekt", schreiben Deutsch und Matznetter an Kern. Dann rechne sie vor: "Die Bank- und sonstigen Verbindlichkeiten der SPÖ-Bundespartei betrugen Ende 2018 insgesamt 14 Mio. Euro, wovon 12.500.000 Euro auf Bankverbindlichkeiten und 1.503.550 Euro auf die sonstigen Verbindlichkeiten entfielen. Am 30. September 2018 betrugen die Verbindlichkeiten 13,1 Mio. Euro (Banken: 12,5 Mio. Euro, sonstige Verbindlichkeiten 634.486 Euro). Auch die von dir angegebene Zahl der Bankverbindlichkeiten (ohne sonstige Verbindlichkeiten) mit Stichtag 10. September ist korrekt", schreiben sie in der Mail.

Dann schreiben Deutsch und Matznetter zur Erklärung: "Unsere Kontostände bei den Banken variieren unterjährig, da mit den jeweiligen Banken Rahmen vereinbart wurden. Das ist durchaus mit einem Überziehungsrahmen bei privaten Bankkonten vergleichbar. Bin ich als Privatperson bereits im Minus bevor das Gehalt ausbezahlt wird, so wird sich nach der Gehaltsauszahlung das Minus reduzieren. Genauso verhält es sich bei unseren Konten: Im Juli wird die zweite Tranche der Parteiförderung ausbezahlt – das heißt, dass sich dann das Minus vorübergehend reduziert. Ende des Jahres steigt der Schuldenstand wegen laufender Kosten wieder an."

Deutsch & Matznetter an Kern: "Auch du hast Schulden übernommen"

Immerhin stimmen sie Kerns Aussagen zu, dass auch er Schulden von seinem Vorgänger übernommen hätte: "Es ist natürlich anzuerkennen, dass auch Du Schulden übernommen hast und diese auch reduziert hast. Der Verkauf des Gartenhotel Altmannsdorf (6,3 Mio. Euro Einnahmen) hat wesentlich dazu beigetragen."

Dann legen sie nach: "Leider hast Du dich bei uns nicht genau erkundigt, bevor Du an die Öffentlichkeit getreten bist."

