SPÖ sieht erste Erfolge im Social-Media-Wahlkampf

Ab Dienstag tourt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner durch Österreich. Auf direktem Kontakt zu den Wählern will die SPÖ ab jetzt auch in den sozialen Medien verstärkt setzen. Tatsächlich haben die Roten Sebastian Kurz (ÖVP) zumindest bei den Interaktionen auf Facebook & Co. bereits überholt: 500.000 waren es bei Rendi in den letzten vier Wochen (ein Plus von 1,3 %), 275.000 bei Kurz.