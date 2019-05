SPÖ und FPÖ wollen jetzt Kurz stürzen

Der brutale Poker um die blauen Ministerämter zwischen Kanzler Kurz, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Noch-Innenminister Herbert Kickl schwappte am Montag ins Parlament über und wurde auch dort beinhart geführt.

FPÖler drohen Kurz mit Misstrauensvotum

Drohung. Denn gegenüber ÖSTERREICH droht Herbert Kickl, einem Misstrauens­votum gegen den Kanzler im Parlament zuzustimmen, nachdem der Kanzler Kickl als Innenminister entlassen hatte. „Der Hausverstand sagt einem, dass es relativ schwer ist, von jemandem das Vertrauen zu verlangen, der einem gerade das Misstrauen ausgesprochen hat“, legte er dann später nach. Man werde zwar nicht selbst einen Misstrauensantrag einbringen – sollte aber einer zur Abstimmung kommen, seien die Blauen entschlossen, Kurz das Vertrauen zu versagen. Ein Misstrauensantrag gegen Kurz ist aber so gut wie sicher, Peter Pilz hat einen solchen bereits angekündigt.

Auch Rendi-Wagner will Kurz nicht unterstützen

Dramatisch. Damit könnte es bei der von der SPÖ für kommenden Mittwoch verlangten Sondersitzung dramatisch werden. Denn intern gab SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Devise aus, dass die SPÖ Kurz ebenfalls nicht unterstützen werde. Rendi fordert vielmehr den Rücktritt der Regierung sowie die Einsetzung eines Experten- und Beamtenkabinetts bis zur Wahl bzw. zur Bildung einer neuen Regierung. Kurz hat also derzeit im Nationalrat keine Mehrheit mehr – der Kanzler könnte sich im Worst Case auf der Abgeordnetenbank als ÖVP-Klubobmann wiederfinden.

Sobotka versuchte, die Sitzung zu verzögern

Ringen im Parlament. Doch die SPÖ hat sich etwas zu früh gefreut – denn die Entscheidung fällt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, ein enger Kurz-Vertrauter. Und dessen ÖVP tat alles, um die Sondersitzung zu verzögern. Das SPÖ-Verlangen traf am Montag ein, und Sobotka scheint entschlossen zu sein, die Acht-Werktage-Frist auszuschöpfen. Eine bereits geplante Präsidiale wurde Montagnachmittag verschoben – in einer Vorbesprechung schlug die ÖVP den kommenden Montag als Sitzungstag vor –, das würde dem Kanzler Zeit verschaffen und die blamable Abwahl vor der EU-Wahl ersparen. Die SPÖ war jedenfalls auf 180: „Die ÖVP will die Aufklärung verschleppen“, so SP-Klub-Vize Leichtfried.(gü)

Bei Kurz-Sturz muss VdB neuen Kanzler ernennen

Wird der Kanzler im Nationalrat gestürzt, dann muss er zurücktreten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss unver­züglich einen neuen Kanzler, etwa einen hohen Beamten, ernennen. Theoretisch könnte er auch den gestürzten Kanzler nochmals ernennen – allerdings droht dann bei einem neuen Misstrauensvotum das Spiel von vorne loszugehen.