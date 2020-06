SPÖ zeigt Blümel wegen angeblicher Falschaussage an

Fraktionsführer Jan Krainer findet es unglaubwürdig, 'dass sich jemand nach zwei Jahren in einem Ministeramt an so wenig erinnern kann'

Die SPÖ hat eine Anzeige gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wegen angeblicher Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss angekündigt. Fraktionsführer Jan Krainer findet es unglaubwürdig, "dass sich jemand nach zwei Jahren in einem Ministeramt an so wenig erinnern kann", lautete die Begründung am Rande des Ausschusses. Blümel habe mit 86 Erinnerungslücken "einen neuen Rekord aufgestellt".

Emotionen kochen hoch