Sarah Wiener spricht sich für Türkis-Grün aus

Die grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener spricht sich im Interview mit ÖSTERREICH (Dienstagsausgabe) und oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) als erste namhafte Grünen-Politikerin deutlich für eine türkis-grüne Koalition aus. "Ich persönlich würde Türkis-Grün natürlich begrüßen, das muss ich schon sagen", so Wiener. Sie hoffe, dass man durch eine grüne Regierungsbeteiligung "grüne Werte in der Politik spüren" werde.

Die Star-Köchin meint in Richtung ÖVP: "Die ÖVP wäre gut beraten, wenn sie sich jemanden sucht, der ihren Horizont erweitert." Und meint damit die Grünen. Wiener appelliert an die ÖVP, beim Klimaschutz auf die grünen Forderungen einzulenken: "Es wird so kommen, dass Kurz ökologisch sinnvolle Maßnahmen setzen muss. Und wenn die im Volk nicht so gut ankommen, werden die Grünen als Buhmann herhalten müssen."Wiener selbst würde übrigens für das Amt der Landwirtschaftsministerin zur Verfügung stehen: „Beim Landwirtschaftsministerium würde ich nicht Nein sagen“, so Wiener im Interview mit ÖSTERREICH und oe24.TV.