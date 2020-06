Schallenberg: Grenzen zu Italien ab dem 15. Juni offen

Also doch! Die Grenze zu Italien wird geöffnet, Warnungen gibt es nur für einige Gebiete.

Schon für die nächsten Tage hat Außenminister Alexander Schallenberg gute Nachrichten für Italien-Fans – und das sind ja bekanntlich nicht wenige: Diese Woche könnte man „einen sehr großen weiteren Schritt Richtung Reisefreiheit setzen“, so der Außenminister. Das Ziel hat Schallenberg bereits auf oe24.TV festgelegt: „Ein erheblicher Schritt in Richtung Reisefreiheit.“ Dieser Schritt würde ab 15. Juni, also ab dem kommenden Montag, gelten.

Unterschiede

Warum spricht Schallenberg nicht ganz offen von einer Grenzöffnung? Ganz einfach: „Wir versuchen einen regionalen Ansatz.“ Soll heißen: Für Corona-Hotspots wie die Lombardei oder die Emilia-Romagna soll es noch eine Reisewarnung geben, Urlaub in Südtirol, Friaul und eventuell sogar Venetien könnte hingegen erlaubt werden.

Er wolle diesbezüglich den Experten nicht vorgreifen. Italien sei doch der erste ­europäische Corona-Hotspot gewesen. Er sei allerdings laufend in Kontakt mit dem italienischen Außenminister Luigi Di Maio, unterstrich Schallenberg.