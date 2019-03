Scharfe ÖVP-Kritik an Rendi-Wagner

Das Geplänkel zwischen SPÖ und ÖVP in Sachen AK-Wahl geht weiter. VP-Generalsekretär Karl Nehammer reagierte am Donnerstag empört darauf, dass SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner dem Vorschlag von VP-Klubobmann August Wöginger bezüglich einer Reform des Urnengangs nicht nahe tritt: "Wir müssen auch bei den AK-Wahlen eine ordentliche, sichere und reibungslose Wahl garantieren."

Schließlich habe es Fehler in den Wahllisten, Sicherheitslücken im Wählerverzeichnis sowie Wahlkarten, die an falsche Adressen verschickt wurden, gegeben. Entsprechende Verbesserungsvorschläge zu ignorieren, sei ein Zeichen von scheinbar fehlendem Demokratieverständnis in der SPÖ, findet Nehammer.