Schicken Sie uns Ihre Corona-Fragen an Kanzler Kurz

Der Kanzler stellt sich heute um 21 Uhr Ihren Fragen auf oe24.TV. Was wollen Sie von Sebastian Kurz rund um die Corona-Krise wissen?

Die Corona-Krise hält derzeit die ganze Welt in Atem. Die Zahl der Infizierten steigt rasant an. Mittlerweile greifen viele Staaten zu jenen Maßnahmen, die auch die Bundesregierung um Kanzler Sebastian Kurz ergriffen hat. Schulschließungen, Geschäfts- & Lokalsperren, sowie Ausgangsbeschränkungen zählen seit Montag zum Alltag in Österreich. Drastische Schritte - allerdings essentiell im Kampf gegen das Coronavirus.

"Wir tun das um Leben zu retten", sagte der Kanzler in seiner Rede an die Nation am Sonntagabend und erklärte abermals die Bedeutung der neuen Vorschriften für Österreich und seine Bürger. Und dennoch haben viele noch Fragen offen. Was darf ich und was darf ich nicht? Wie lange wird dieser Zustand anhalten? Wird es noch weitere Verschärfungen geben?

All das wird heute Abend um 21 Uhr bei Fellner! LIVE beantwortet. Bundeskanzler Sebastian Kurz stellt sich Ihren Fragen im Zuge der Corona-Krise. Wollen auch Sie etwas bestimmtes vom Kanzler wissen? Dann schreiben Sie uns eine Mail mit ihrem Namen, ihrem Wohnort und natürlich ihrer Frage an online@oe24.at - Betreff: Fragen an Kurz.