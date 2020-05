Schicksalstag für Rendi: Rettet Corona die SPÖ-Chefin?

In der SPÖ rechnen alle mit einem Votum der Mitglieder für Pamela Rendi-Wagner.

Wien. Die Frage ist nur: Wie stark ist das Ergebnis – und wie viele der insgesamt 160.000 SPÖ-Mitglieder haben an der ersten Befragung über das Schicksal der Parteivorsitzenden teilgenommen?

Video zum Thema: Doskozil zu Entscheidung über SPÖ-Chefin

Kopietz ist Wahlleiter. Fix war gestern nur die Regie der heutigen entscheidenden Vorstandssitzung, die um 11 Uhr in der Wiener Marx Halle starten soll. Eine Stunde zuvor – also um zehn – wird SPÖ-­Urgestein Harry Kopietz im Wahlkomitee das Ergebnis feststellen. Die Auszählung war ja wegen der Corona-Krise gestoppt, die Wahlzetteln in einer geheimen Halle gelagert worden. Angeblich kennt niemand in der SPÖ bis zu diesem Zeitpunkt das Ergebnis.

Die Corona-Krise ist es auch, die Rendi-Wagner auf ein respektables Ergebnis hoffen lässt, konnte die Infektionsexpertin doch mit kompetenten Auftritten punkten. Trotzdem: Eine Beteiligung unter der ersten Befragung durch Christian Kern (22 %) wäre wohl eine Blamage, auch eine Zahl der Ja-Stimmen unter 70 % gilt eher als Debakel.

100 auf 8.000 Quadratmeter. Etwas weniger als 100 SPÖ-Vorständler werden dann in der 8.000 Quadratmeter großen Halle coronakonform diskutieren. Rendi selbst hat sich keine Latte gelegt – alle rechnen aber mit einer Zustimmung. Parteigranden wie Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil sehen ja die Abstimmung kritisch. Die SPÖ-Chefin hofft indes, dass sich die Mitglieder in der Befragung auch gegen innerparteiliche Querschüsse aussprechen – und sie so gegen die Landesgranden stärken. (gü)