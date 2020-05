Schöny ist jüngste Orts-Chefin

Die jüngste Bürgermeisterin Österreichs führt das Kommando in Kaltenleutgeben.

So attraktiv kann Kommunalpolitik sein: In der 3.300-Einwohner-Marktgemeinde Kaltenleutgeben bei Mödling regiert jetzt Österreichs jüngste Bürgermeisterin. Bernadette Schöny von der ÖVP ist gerade einmal 27 Jahre alt. Und fesch ist die Ortschefin obendrein.

Schöny begann vor zehn Jahren damit, sich in die Lokalpolitik einzumischen. Die Junge Volkspartei kämpfte damals um einen Beachvolleyballplatz in der Wienerwaldgemeinde. "Dadurch bin ich in die Politik gekommen", sagt die 27-Jährige, die bislang trotz ihres fast jugendlichen Alters vorbehaltlos anerkannt wird.

Auf dem Volleyballplatz spielt die Bürgermeisterin immer noch - wenn es die Zeit erlaubt. Oder wenn ihr Gabriele Gerbasits -die Vize-Bürgermeisterin von den Grünen -mal wieder den Rücken freihält.

Die beiden Damen bilden noch immer eine Ausnahme in der Gemeindepolitik des Landes. Nur neun Prozent der Rathauschefs sind weiblich, 180 Bürgermeisterinnen gibt es landesweit. "Einfach trauen!", gibt Bernadette Schöny interessierten Frauen mit auf den Weg.