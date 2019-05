Sensations-Quote für oe24.TV durch Neuwahl

Österreichs neuer Nachrichtensender oe24.TV befindet sich seit der Ankündigung der Neuwahlen am Samstag in einem Quoten-Hoch. Gestern, Mittwoch, erreichte oe24.TV neue Rekordwerte in der Sendergeschichte:

Insgesamt sahen gestern erstmals mehr als 300.000 Österreicher oe24.TV (300.890 Nettoreichweite bei 12+), das entspricht einem Marktanteil von 1,43 Prozent bei den Österreichern über 12 Jahre. - In der Werbezielgruppe 12–49 Jahre erreichte oe24.TV gestern Mittwoch 2,27 Prozent Marktanteil und kam damit erstmals in die Top Ten aller österreichischen TV-Sender.

Am Vormittag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr, als Wolfgang Fellner erstmals die neue Regierung präsentierte, war oe24.TV mit 10,88 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12–49) sogar erstmals Nummer 1 und Marktführer am gesamten österreichischen Fernsehmarkt. - Am Hauptabend um 20.15 Uhr sahen gestern 139.000 Österreicher (Nettoreichweite 12+) die oe24.TV-Sondersendung über das Ibiza-Video. Der Marktanteil in der Werbezielgruppe (12–49) lag bei der Sondersendung um 20.15 Uhr bei sensationellen 3,8 Prozent.



Seit der Neuwahl-Ankündigung am Samstag hat sich die Tagesreichweite von oe24.TV auf 284.000 Seher Nettoreichweite (12+) erhöht und damit gegenüber dem Mai Vorjahres verdreifacht. Der Marktanteil in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre) hat sich seit dem Mai des Vorjahres von 0,17 Prozent auf 1,81 Prozent (Zeitraum 18. bis 22. Mai 2019) sogar verzehnfacht.



Noch sensationeller ist der Erfolg von oe24.TV am digitalen Video-Markt. Seit der Neuwahlankündigung am 18. Mai verzeichnet oe24.TV jeden Tag bereits mehr als 1 Million Video-Zugriffe. Im Detail erreicht oe24.TV im digitalen Streaming seit der Neuwahl-Ankündigung pro Tag 1,416.625 Bruttoviews im Schnitt. Das ist fast der dreifache Wert von Mai 2018 (damals 520.977 Bruttoviews pro Tag). Im Livestream wurde oe24.TV digital 1,005.298 Mal gesehen, Video on demand 411.327 Mal). Die Zahl der Nettoviews pro Tag betrug seit 18. Mai 539.482.



Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting bzw. Evogenius Web, Personen 12+ bzw. 12-49 Jahre, vorläufig gewichtete Daten