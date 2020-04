Shootingstar moderiert die ORF-'Sommergespräche'

Simone Stribl wird die Parteichefinnen und Parteichefs ab dem 3. August interviewen.

Die traditionellen ORF-"Sommergespräche" mit den Parteichefinnen und Parteichefs der im Parlament vertretenen Parteien werden heuer von Simone Stribl geführt. Damit kommt es - nach Tobias Pötzelsberger im Jahr davor - auch diesmal wieder zu einem Debüt. Los geht es am 3. August um 21.05 Uhr in ORF2.

"Nach Tobias Pötzelsberger im vergangenen Jahr schenken wir einer weiteren 'Entdeckung' der vergangenen Monate das Vertrauen, die wohl meistbeachtete Interview-Reihe des Landes zu hosten", so ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom in einer Aussendung am Dienstag. Stribl zähle zu "jenen jungen Kräften, die gemeinsam mit den etablierten Kolleginnen und Kollegen die ORF-TV-Info zur unbestrittenen Hauptinfo-Quelle des Landes machen". Ihr Können habe sie bereits in der "Pressestunde", in "ZiB-Spezial"-Sendungen oder am "Runden Tisch" unter Beweis gestellt.

Das Gesprächsformat werde seit 1981 ausgestrahlt. Den Anfang machen am 3. August die NEOS und dann folgen im Wochenabstand die Grünen (10. August), FPÖ (17. August), SPÖ (24. August) und ÖVP (31. August).