Showdown im Poker um die Sondierungen

Wien. „Keine negativen Überraschungen“ hat die grü­ne Verhandlerin Leonore Gewessler bisher in den Sondierungsgesprächen mit der ÖVP erlebt. Ob es zu Regierungsverhandlungen kommt, lässt sie im oe24.TV-Interview aber weiter offen. Heute und am Freitag wird noch sondiert. Die Grünen entscheiden im erweiterten Bundesvorstand am Sonntag über Verhandlungen. Die Türkisen warten das ab und geben ihre Entscheidung noch am Sonntag oder erst am Montag bekannt.

Grüne Gewessler im oe24.TV-Interview: "Fix ist nix"

oe24.TV: Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es zu einer türkis-grünen Regierung kommt?

Leonore Gewessler: Fix ist nix. Deswegen sind wir ja noch in Sondierungen, und deswegen geht es darum, auszuloten, ob wir das Verhandeln starten. Wir haben noch bis Freitag Gespräche. In den Tagen darauf wird es Klarheit geben.

oe24.TV: Man hört, die Atmosphäre ist gut zwischen Grün und Türkis, richtig?

Gewessler: Es ist eine sehr konstruktive, positive Atmosphäre, die so weit von Vertrauen geprägt ist, dass man sagt: Okay nächster Schritt, nächste Sondierungsrunde.

oe24.TV: Sind Sie positiv überrascht von der ÖVP?

Gewessler: Ich kannte nicht alle am Tisch, nur Köstinger und Kurz. Wenn man Menschen neu kennen­lernt, sind immer Überraschungen drinnen. Es sind keine negativen.