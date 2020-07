Sidlo: 'Absetzung war ungerechtfertigt'

Sobotka mahnt von Fraktionen Respekt ein

Nach dem Rücktritt der U-Ausschuss-Verfahrensrichterin fordert Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) von den Fraktionen eine "neue Basis der Zusammenarbeit". Der Ruf des Ausschusses sei durch "teilweise untergriffig geführte Diskussionen" und die "ständig mir zu Unrecht unterstellte Befangenheit" schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, kritisiert er in einem der APA vorliegenden Brief.

Am heutigen Mittwoch findet eine Sonderpräsidiale statt, um einen neuen Verfahrensrichter zu finden. Im Vorfeld richtete sich Sobotka, der selbst als Vorsitzender des Ibiza-Untersuchungsausschusses unter Dauerbeschuss der Opposition steht, schriftlich an die Klubobleute und Fraktionsführer. Wenn man verhindern wolle, dass das wichtige politische Aufklärungsinstrument in der öffentlichen Wahrnehmung "im Chaos versinkt", liege es nun an allen Beteiligten, "eine neue Basis der Zusammenarbeit zu legen".