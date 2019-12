Sigi Maurer wird grüne Klubobfrau

Fast keine andere Politikerin in Österreich polarisiert so wie Sigrid Maurer. Die gebürtige Tirolerin galt lange als Kandidatin für ein grünes Ministeramt oder Staatssekretariat, nun dürfte die 34-Jährige der neuen Regierung aber doch nicht angehören.

Maurer wird stattdessen im Nationalrat bleiben und dort den Parlamentsklub leiten. Sie ist dort derzeit schon Stellvertreterin von Werner Kogler, der als Vizekanzler in die Regierung wechseln wird. Somit kommt Maurer aber durchaus eine Schlüsselrolle in der türkis-grünen Koalition zu.

Geboren wurde Sigrid Maurer 1985 in Tirol, dort wuchs sie im ländlichen Stubaital auf und begann in Innsbruck Musikwissenschaft und später auch Politikwissenschaft zu studieren. Auf der Uni begann sich Maurer politisch zu engagieren und wurde Mitglied der Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS).

© APA/HERBERT NEUBAUER

Karriere in der ÖH

In der ÖH gelang der Tirolerin dann ein starker Aufstieg. Nach ihrem Umzug nach Wien war sie von Juli 2009 bis Juni 2011 ÖH-Vorsitzende. In dieser Zeit sorgte Maurer dann auch für einen ersten Skandal. Nachdem sie im Dezember 2010 während der Debatte über das Budget von der Besuchergalerie aus Flugzettel in den Plenarsaal des Nationalrates geworfen hatte, bekam sie ein 18 Monate langes Hausverbot für das Parlament.

© APA

Nach ihrer Zeit in der ÖH kandidierte Maurer für die Grünen und zog 2013 in den Nationalrat ein. Für großes Aufsehen sorgte dann aber ihr Abschied aus dem Parlament. Auf Twitter zeigte sie ihren Hatern den Mittelfinger – ein Shitstorm war die Folge.

Bierwirt-Prozess

Nach ihrer Zeit als Abgeordnete sorgte Maurer mit dem sogenannten Craft-Beer-Prozess für Aufregung. Die Tirolerin bekam über den Facebook-Account eines Wiener Ladeninhabers obszöne Nachrichten. Maurer machte diese Nachrichten öffentlich, wodurch sie der Inhaber wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts und Kreditschädigung auf 60.000 Euro klagte. Im Oktober 2018 wurde Maurer dann vom Landesgericht wegen übler Nachrede schuldig gesprochen und zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro und einer Entschädigung in Höhe von 4000 Euro verurteilt. Das Oberlandesgericht hob das Urteil jedoch auf, der Prozess wird derzeit wiederholt.

© Artner

Bei den Nationalratswahlen 2019 kandidierte Maurer wieder für die Grünen und schaffte über die Wiener Landesliste den Einzug in den Nationalrat. Unmittelbar nach der Wahl ließ die inzwischen 34-Jährige mit Bedingungen für eine türkis-grüne Koalition aufhorchen. Dafür müsste es inhaltlich schon eine "komplette Wende" geben. Derzeit gebe es zwischen den beiden Parteien in vielen Bereichen jedenfalls "keine Schnittmenge". "Wir werden vor Gesprächen aber nicht davonrennen - wir werden sie suchen", betonte Maurer. Die Chance für eine türkis-grüne Koalition wollte Maurer aber nicht bewerten. Für die Grünen sei es jetzt vorrangig, sich wieder im Nationalrat einzuarbeiten und Ressourcen aufzubauen. Das grüne Ergebnis sei jedenfalls "ein Wahnsinn", es handle sich um eine "Sensationswahl".