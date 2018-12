So feiern wir Weihnachten

In diesen Tagen ist sogar für Politiker, Prominente und Spitzensportler Entschleunigung angesagt. Sie treten ab von den Rednerpulten und Bühnen, um ein paar Tage mit ihren Familien zu verbringen.

Politik. Auch Präsident Alexander Van der Bellen und First Lady Doris Schmidauer werden am Heiligen Abend an der Licht ins Dunkel-Gala teilnehmen. Danach geht es nach Mürzsteg (Stmk.). Im zweiten Amtssitz des Staatsoberhaupts wird gekocht.

Kanzler Sebastian Kurz ist mit Freundin Susanne Thier bei seiner Familie im Waldviertel: Fondue, Christmette – alles traditionell. Aber: Am 27. ist Kurz wieder im Büro am Ballhausplatz.

Umweltministerin Elisabeth Köstinger feiert mit ihrer Familie (Sohn Lorenz kam im Sommer zur Welt) in Kärnten: „Mit Weihnachtsbaum, Mette und allem, was dazugehört.“

Vizekanzler HC Strache und seine Philippa sind aufgeregt: „Wir planen nicht, alles richtet sich nach dem Baby“, so die werdende Mama.

Alaba singt Bayern-Star David Alaba lädt die Familie nach München ein, seine neue Freundin Shalimar Heppner ist dabei. Schwester Rose Alaba: „Es wird gegessen und es werden Lieder gesungen.“

Koller daheim. Grande Dame Dagmar Koller: „Ich feiere ausnahmsweise in Wien, weil es hier so schön ist. Sonst bin ich ja immer in Portugal.“

Polster liest Gedichte. Kicker-Legende Toni Polster feiert schon am 23. mit seinen drei Kindern. Am 24. mit dem Rest der Familie: „Wir singen Lieder oder ich lese Gedichte vor, dazwischen essen wir gut.“

Kindermesse. Schauspielerin Katharina Strasser und Kabarettist Thomas Stipsits „gehen vor der Bescherung in die Kindermesse“. Heuer erstmals mit Baby Lieselotte.

Arbeit, dann zur Mama. Entertainer Alfons Haider ist seit 15 Jahren im Dauereinsatz. Ab 12 Uhr ist er bei Licht ins Dunkel. Um 21.45 Uhr ist er mit der Starweihnacht live. Dann, um 23 Uhr, geht es zur Mama.

