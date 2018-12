So ködert Kickl Polizeinachwuchs

Herbert Kickl hat schon als FPÖ-General mit Sprüchen Aufsehen erregt – jetzt will er auch im Innenministerium mit markigen Slogans punkten. So heißt es in der Kampagne für den Polizeinachwuchs: „Lieber Streifenfahrt statt Nadelstreif“, oder: „Deine Rolle ist spannender als ein Hollywoodstreifen.“

Neues Verfahren

Die Ausbildung wurde ebenfalls neu auf die Beine gestellt: So fallen der der 3.000-Meter-Lauf sowie die Schwimmprüfung im Zuge der Sporttests weg (der Polizeianwärter muss aber nachweisen, dass er schwimmen kann). Der Test dauert zwei Tage: Am ersten Tag finden u. a. psychologische Eignungstests sowie Sport (Ergometer, Achterlauf, Liegestüt­ze usw.), am zweiten Tag ein ärztlicher Check und ein Inter­view statt. Neu: Polizisten dürfen Tätowierungen haben, müssen sie für die Bewerbung aber fotografieren.