So lacht das Netz über Straches Ibiza-Urlaub

Wien. Das Auftauchen des geheim in einer Villa auf Ibiza gefilmten Skandal-Videos und sein anschließendes Karriereende scheinen Heinz-Christian Strache die Baleareninsel nicht vermiest zu haben. Der Altvizekanzler und frühere FPÖ-Chef bestätigte ÖSTERREICH, dass er wieder auf Ibiza urlaubt. Seit Donnerstag ist Strache gemeinsam mit seiner Frau Philippa und seinen drei Kindern auf der Insel. In den sozialen Medien war die ÖSTERERICH-Story am Freitag das am meisten ­diskutierte Thema.

Strache versucht es jedenfalls mit Selbstironie und kommentiert auf Facebook unter dem oe24.at-Artikel: „Zack, Zack, Zack,… da berichten die Medien gleich wieder über meinen Familienurlaub auf Ibiza und pushen meine zukünftige Ehrenbürgerschaft auf der Insel… da mache ich mir doch gleich eine Red-Bull-Dose auf …“

© oe24.at-Facebook

„Schönen Urlaub“. Auch anderen Usern ist die Ironie der Ibiza-Ferien bewusst. So fragt sich etwa ein User, ob „jetzt schon die neue Staffel“ gedreht werde, und ein anderer, ob Strache aus dem früh gebuchten Ibiza-Urlaub nicht mehr herausgekommen sei, weil die Stornoversicherung „keine Oligarchen-Klausel“ gehabt habe. Viele Poster wünschen den Straches aber auch einfach einen erholsamen Urlaub. Andere spotten hingegen über seine Rückkehr nach Ibiza.