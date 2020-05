So reagiert das Netz auf Petzners China-Ausraster

Helle Aufregung im Web über Stefan Petzners TV-Ausraster über die mögliche Schuld von Chinas Regierung an der Corona-Pandemie - doch der Politikberater legt noch nach: "China muss für Corona zahlen!"

Der jetzige Politikberater und frühere enge Mitarbeiter von Jörg Haider explodierte bei Wolfgang Fellners "Fellner LIVE!" am Dienstagabend: Stefan Petzner griff die chinesische Regierung an, kritisierte scharf das Handeln Pekings in der Corona-Krise. Der Politikberater wörtlich: "Was mich so ärgert: Niemand fragt nach den Schuldigen." Dann folgte noch eine emotionale und laute Abrechnung Petzners mit dem "Regime" in China: "China muss bezahlen, China muss den Wiederaufbau finanzieren. China muss nach dem Völkerrecht belangt werden."

Auf Twitter und Facebook gingen dann die Wogen hoch: Ein "Phil Brokes" warf Stefan Petzner "Verhetzung" vor, auch andere User kritisierten die Verwendung des Worts "Schlitzaugen". Dem Politikberater war das ziemlich egal, er legte nach dem Talk bei "Fellner LIVE" noch auf seinem Twitter-Account nach: "Ich bleibe dabei: Es muss eine Allianz des Westens geben, die China für die bereits dritte von dort ausgehende Pandemie zur Rechenschaft zieht. Die Maßnahmen reichen von harten Sanktionen gegen das KP-Regime bis zu Reparationszahlungen und Strafzöllen!"

Petzner bekam aber auch Unterstützung im Socialmedia-Universum - User "FalconCrest" meinte etwa: "Petzner hat vollkommen recht: Sanktionen gegen China sind notwendig. Diese Kommunisten müssen den Wiederaufbau finanzieren."