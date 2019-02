So reagiert die ÖVP auf den "Nobelhuren"-Sager

Unfassbare Entgleisung auf Facebook. SPÖ-Personalvertreter Hannes Köberl beschimpft Bundeskanzler Sebastian Kurz als „Nobelhure“. Konkret schreibt der Kärntner, dass der ÖVP-Chef „die Nobelhure der Neonazi" sei.

"Aus reinem Opportunismus macht die Partei unter Kurz Stimmung gegen Flüchtlinge und Ausländer. Sie hat Polizei, Militär und Sicherheitsdienste der äußeren Rechten ausgeliefert. Und in der Sozialpolitik geht es nun darum, den Wohlhabenden mehr zu geben und die Armen kurz zu halten", so das Skandal-Posting." Mehr braucht man nicht dazu sagen - Kurz ist die Nobelhure der Neonazi !!!

ÖVP reagiert fassungslos

"Zum wiederholten Mal fällt die SPÖ mit einem unappetitlichen und untergriffigen Posting gegen den Bundeskanzler auf. Jetzt ist mit dem Nobelhuren-Sager allerdings der absolute Tiefpunkt erreicht. Ich frage mich, wann Parteichefin Rendi-Wagner endlich aus ihrem Tiefschlaf erwacht und bei solchen Skandalen durchgreift, oder ob sie die wiederholten Neonazi-Vergleiche in ihrer Partei weiter duldet und so tut, als wäre das in ihrem Sinne", so VP-Generalsekretär Karl Nehammer in einer Aussendung.