So rechtfertigt JETZT-Chefin Hitler-Gruß in Protestvideo

Wien. Im Dirndl, die Haare zu zwei Zöpfen geflochten und eine Gitarre in der Hand – so zeigt sich die Songwriterin und Lehrerin Maria Stern, mittlerweile Parteichefin der Peter-Pilz-Partei Liste Jetzt, in einem YouTube-Video aus dem Jahr 2012. Das Liedchen ist flott und rechnet mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ab: „Strache, Strache, Strache – dein Programm ist eine feine Sache. Wir sperren Österreich einfach zu und lachen so wie du“, trällert Stern.

Bei Minute 2:29. Es ist das erste von zwei Anti-Strache-Liedern – und es wäre nicht viel passiert, würde Stern nicht in Minute 2:29 kurz die Hand zum Hitlergruß heben. Dabei singt sie: „Und wenn Europa wieder brennt, dann spielen wir die Feuerwehr. Darin haben wir Übung, das ist ja noch gar nicht so lange her“, spielt Stern klar auf die Nazizeit an.

Stern ironisch: "Hab doch nur gewunken"

Anzeige. Die FPÖ zeigte sich empört – die Studentenorga­nisation RFS brachte zudem prompt gegen Stern eine Sachverhaltsdarstellung wegen Wiederbetätigung ein, Rücktrittsaufforderung inklusive.

Stern reagierte auf oe24.at. Sie komme gut mit Strache klar, aber: „An meiner Meinung hat sich nichts geändert. Im Gegenteil.“ Warum der Hitlergruß? Stern listig: „Ich habe nur gewunken.“ Genau so rechtfertigen übrigens Burschenschafter sich, wenn sie unverrichteter Dinge den Arm heben …

Jetzt-Chefin: "Ich habe ja nur gewunken …"

Die ehemalige Protestliedsängerin nimmt die empörten Reaktionen gelassen.

ÖSTERREICH: Der Song stammt aus dem Jahre 2012 – haben Sie aktuell noch die gleiche Meinung von Herrn Strache, bzw. wie hat sich Ihre Position in den letzten Jahren verändert?



Maria Stern: An der poli­tischen Meinung hat sich nichts geändert. Im Gegenteil. Persönlich komme ich gut mit ihm aus.

ÖSTERREICH: Es gibt einige Anspielungen auf die NS-Zeit. Würden Sie diese heute, ich meine vor allem den angedeuteten Hitlergruß in dem Video, noch einmal machen?



Stern: Warum? Ich habe ja nur gewunken.

ÖSTERREICH: Gibt es ein musikalisches Comeback?

Stern: Anfang März in der Kulisse beim Politischen Aschermittwoch der Gebrüder Moped.