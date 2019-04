So spotten die Neos über die EU-Kampagne der SPÖ

Am Freitag wurden erste rote EU-Wahlkampf-Plakate enthüllt. Der Hauptslogan: „Mensch statt Konzern“. Dazu wird etwa ein Kind, das Wasser trinkt, gezeigt, um vor der „Privatisierung von Wasser“ zu warnen. Auch Konzerne wie Amazon werden angeprangert.



Das wird auch im ersten ­roten Wahlkampfvideo (siehe oben) von SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder zu ­sehen sein, das beim SP-Wahlkampfstart am Samstag in der Ankerhalle in Wien präsentiert wird.

Neos vergehen sich an SP-Plakat

Aber die politische Konkurrenz schlief nicht lange und verging sich prompt an der Plakaltkampagne der Roten. Die Neos twitterten eine Fotomontage eines Plakats, das eine Frau mit einem Amazon-Paket in der Hand zeigt. Ursprünglich warben die Roten darauf "Mensch oder Konzern? - Europa braucht Ihre Antwort". Die Pinken machten daraus eine Werbung für den Online-Verkaufsriesen. "Jetzt neu: Amazon same day delivery" ist auf der Neos-Version zu lesen. Kommentiert wurde die Fotomontage von den Neos mit "We had to" (deutsch: Wir mussten es tun).