Die ersten Reaktionen der FPÖ auf die neue "Baron Partei".

Wien. FP-Obmann Norbert Hofer reagiert mit Spott auf die durch Unterstützer von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache angekündigte neue Partei. "Bündnis Zukunft Ibiza hat sich gegründet und wird auch die volle Verantwortung für die Ereignisse im Nachfeld zu schultern haben", zog Hofer via Twitter einen Vergleich mit der Abspaltung des BZÖ 2005 unter dem damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider.

Die FPÖ-Spitze will in einer Pressekonferenz am Nachmittag zu den aktuellen Entwicklungen Stellung nehmen. Für Hofer ist damit ein "klarer Trennstrich" vollzogen. Die FPÖ haben den Rucksack abgelegt, so Hofer.

Auf Twitter folgten die ersten Reaktionen auf die neue Partei "Allianz für Österreich".

Bündnis Zukunft Ibiza hat sich gegründet und wird auch die volle Verantwortung für die Ereignisse im Nachfeld zu schultern haben. Damit endlich klarer Trennstrich. FPÖ hat Rucksack abgelegt. Heute um 16 Uhr PK dazu. — Norbert Hofer (@norbertghofer) December 12, 2019







Macht Strache jetzt den Haider? Drei Gemeinderäte haben in Wien gerade die FPÖ verlassen...2005 reloaded... — Hans-Joerg Jenewein (@HJenewein) December 12, 2019





Bündnis Zukunft Ibiza — Heimo Lepuschitz (@heimolepuschitz) December 12, 2019