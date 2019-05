"Du bist ein Geschenk des Himmels, ein perfektes Beispiel der Liebe Gottes." Diese süßen Worte richtete Philippa Strache an ihren kleinen Sohn Hendrik am Sonntag auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto von sich mit ihrem ganzen Glück im Arm. In der anderen Hand hält sie ein Bündel Ballons.

Die Gattin von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) strahlt über beide Ohren. Ihren ersten Muttertag als Neo-Mama scheint sie in vollen Zügen genossen zu haben. Zu den rührenden Zeilen an ihren viereinhalb Monate alten Sohn schrieb sie zudem "#Muttertag2019 #wirwarendabei". Und es wird nicht der Letzte für sie gewesen sein.

Für Philippa ist es das erste Kind. Der FPÖ-Chef hat bereits zwei weitere aus einer früheren Beziehung.