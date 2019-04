So viel cashen SIE bei Steuer-Reform

Wien. Am heutigen Dienstag präsentiert die Regierung ihre Steuerreform. Am morgigen 1. Mai beschließt der Ministerrat sie offiziell – symbolträchtig am Tag der Arbeit. Diese soll in drei Etappen vor allem kleine und mittlere Einkommen entlasten. Allein dafür sind 5 Milliarden Euro, also 75 % des Gesamtvolumens, reserviert – mit dem Familienbonus sind es 6,5 Milliarden. Weitere 1,5 Milliarden sind für die Entlastung der Wirtschaft geplant. Wirksam wird die Steuerreform ab nächstem Jahr.

© oe24

Kleinverdiener. Im ersten Schritt senkt die Regierung die Sozialversicherungsabgaben – bis zu einem Einkommen von 2.200 Euro. Diese Maßnahme kommt auch jenen Beziehern von kleinen Einkommen zugute, die keine Steuern zahlen. Wer 500 Euro im Monat verdient, spart sich einen Hunderter im Jahr. Bei 800 Euro Einkommen sind es 200 Euro. Insgesamt profitieren davon 1,8 Millionen Arbeitnehmer, 1,8 Millionen Pensionisten sowie 500.000 Selbstständige und Bauern, heißt es in dem Regierungspapier, das ÖSTERREICH vorliegt.

Senkung der Steuerstufen. Ab 2021 will die Regierung den größten Einschnitt machen. Die drei unteren Tarifstufen werden etappenweise gesenkt: Von bisher 25 % auf 20 %, von 35 % auf 30 % und von 42 % auf 40 %. Bei einem Monatseinkommen von 1.500 Euro macht die gesamte Entlastung (Einkommenssteuer und Krankenversicherungsbeiträge) 500 Euro im Jahr aus (siehe ­Tabelle und Grafik rechts). Die höheren Steuersätze bleiben unverändert.

Entlastung für die Wirtschaft. In einem dritten Schritt will die Regierung die Wirtschaft im Umfang von 1,5 Mrd. Euro entlasten. Etappenweise wird die Körperschaftssteuer – derzeit 25 % – gesenkt: 2022 macht sie 23 % aus, 2023 dann 21 %.

Weitere Maßnahmen: Die Werbekostenpauschale wird auf 300 Euro angehoben. Unternehmer müssen erst ab 35.000 Euro Umsatzsteuer verrechnen. Die Abschreibungsmöglichkeit für Drucker, Papier etc. steigt von 400 auf 800 Euro.

ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz: „Die Arbeitnehmer sind die Hauptprofiteure dieser Steuerreform.“