So will der Innenminister den österreichischen Sport wieder ankurbeln

Innenminister Karl Nehammer kündigte heute einen runden Tisch an, um mit Sport-Dachverbänden wieder „einen geordneten Breitensport" zu ermöglichen.

Land der Freiwilligen. In Österreich gibt es mehr als 124.000 Vereine, davon mehr als 15.000 Sportvereine. "Mehr als 2,1 Millionen Menschen sind in Sportvereinen tätig und organisiert“, sagte Innenminister Karl Nehammer bei der heutigen Pressekonferenz, der auch für das Vereinswesen in Österreich zuständig ist. Zwar möchte die Bundesregierung das sportliche Engagement in Österreich wieder ankurbeln, aber es wird „Monate dauern“, so der Innenminister Karl Nehammer (ÖVP)

Runder Tisch mit Sportverbänden

Seit 2016 gibt es die Initiative "GEMEINSAM.SICHER in Österreich.“ Diese fördert den Zusammenhalt in Österreich und soll als Ansprechpartner dienen, um Schritt für Schritt die Maßnahmen in Österreich aufzulockern. Nehammer kündigte einen runden Tisch an, um mit Dachverbänden „einen geordneten Breitensport im Rahmen der notwendigen Einschränkungen zu ermöglichen."

Spitzensport im Innenministerium

Das Innenministerium ist ein wesentlicher Förderer des Spitzensportes in Österreich. 60 Spitzensportler stehen derzeit in den Reihen des BMI. Diese absolvieren eine Ausbildung zum Polizisten oder verrichten bereits Polizist ihren Dienst. Zu den berühmtesten BMI-Sportlern zählen die Skifahrerin Conny Hütter und der Beachvolleyballspieler Clemens Doppler.

Fazit nach Öffnung der Geschäfte

Der Innenminister zeigte sich während der Pressekonferenz sehr zufrieden. Es mussten lediglich 176 Organmandate eingehoben und 432 Anzeigen erstattet werden. "Auch wenn sich lange Schlangen vor den Baumärkten gebildet haben, die Menschen halten sich an die Masken- und Abstandspflicht“, resümierte Nehammer.