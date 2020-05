Soko-Ibiza-Chef: ''So bekamen wir das Ibiza-Video''

Andreas Holzer, Chef der "Soko Ibiza" im Interview über den Lockvogel und wie die Ermittler zu dem kompletten Videomaterial kamen.

Wenige Tage vor dem Beginn des Ibiza-U-Ausschusses am 4. Juni haben die Ermittler am Mittwoch Bewegung in die Sache gebracht. Den Behörden liegt mittlerweile das komplette Ibiza-Video vor, teilten sie mit. Auf Basis dessen wurden erstmals Fotos vom Lockvogel, einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte, veröffentlicht. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache freut sich über den Ermittlungserfolg.Die "Soko Tape" könne nun auf ein "objektives Beweismittel zurückgreifen", teilte er am Mittwoch mit, und sei bei den Ermittlungen "nicht mehr ausschließlich auf die Hintermänner oder die Bücher von Journalisten angewiesen". Strache hatte immer wieder kritisiert, dass die Sequenzen, die an die Öffentlichkeit gelangt waren, die Wahrheit verzerren würden.

Entdeckt wurde das komplette Videomaterial bereits Ende April. "Das war alles andere als einfach. Wir haben es über einen Mittelsmann bekommen, hier in Österreich", erklärt Soko-Chef Andreas Holzer im ÖSTERREICH-Interview.

Soko-Chef Holzer: "Ein Tattoo könnte sie verraten"

ÖSTERREICH: Herr Holzer, wie sind Sie zu dem Video gekommen?

Andreas Holzer: Das war alles andere als einfach. Ende April war es dann so weit – wir haben es über einen Mittelsmann bekommen, hier in Österreich.

ÖSTERREICH: Was ist drauf, das wir bisher nicht wussten?

Holzer: Es sind mehr als zwölf Stunden Videomaterial und acht Stunden Audioaufnahmen. Natürlich habe ich das Gesamtergebnis gesehen, Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven. Aber dazu darf ich nichts sagen. Wir sind auch noch in der Auswertung. Nur so viel: Strafrechtlich ist das nicht ergiebig.

ÖSTERREICH: Gibt es besondere Merkmale bei der Tatverdächtigen?

Holzer: Ja, tatsächlich: ein verschwommenes Tattoo auf dem Handgelenk der rechten Hand. Das ist sehr auffällig, vielleicht verrät sie ihr Tattoo.