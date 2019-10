Soko-Ibiza schlägt zu: Hausdurchsuchung und neue Spur zu SPÖ-Gruppe

Er war unter den „Top 20“ auf der Nationalratswahlliste der SPÖ im Herbst 2017, ein Jungstar der Innenpolitik und Mitbegründer einer eigenen roten Sektion in Wien, eines hippen sozialdemokratischen Think Tanks, der "Sektion ohne Namen": In der Vorwoche wurde der junge Rechtsanwalt von Beamten der „Soko Ibiza“ einvernommen. Im Gespräch mit ÖSTERREICH bestätigt er: „Ja, bei einer geheimen Adresse dieser Truppe in der Innenstadt. Und ja: Es ging um dieses Video.“

Auffällige Wette auf Regierungskrise

Vor der Einvernahme dieses bekannten Juristen und eines weiteren jungen Partei- und Sektions-Mitglieds fanden tagelange Telefonüberwachungen statt - und auch eine Hausdurchsuchung: “Zwei Burschen“, so berichtet der Anwalt, „haben im Frühjahr bei einem großen Wettanbieter auf ein baldiges Ende der schwarz-blauen Koalition einige Euro gesetzt. Das ist dann auch genau so passiert, und der Wettunternehmer hat die Kripo informiert.“ Weil eben einer der jüngeren Männer in der selben SPÖ-Sektion wie der Wiener Jurist politisch aktiv ist, sei auch er „irgendwie“ in die Telefonüberwachung geraten.

Nicht in den ersten Polit-Skandal verwickelt

Die Ermittler der „Soko Ibiza“ dürften aber noch zwei gute Gründe gehabt haben, warum sie den Anwalt zum Verhör gebeten haben: Erstens hat dieser SPÖ-Funktionär in der selben Kanzlei als Rechtsanwalts-Anwärter gejobbt wie der mittlerweile österreichweit bekannte Wiener Anwalt M. - er hat die Teilnahme an der Produktion des Ibiza-Videos ja bereits gestanden. Und zweitens ist der Name des nun einvernommenen Juristen schon einmal in einem heftigen Politskandal aufgetaucht - ebenfalls in jenem Jahr, in dem das Strache-Gudenus-Video auf Ibiza gedreht worden ist.

„Das ist alles total übertrieben, das ist lächerlich, ich habe mit diesem Video nichts zu tun“, verteidigt sich der Rechtsanwalt im Gespräch mit ÖSTERREICH.

In Präsidium mit Wiener Star-Anwalt

Die neue Spur führt aber aus der "Sektion ohne Namen" zu weiteren VIP's der österreichischen Sozialdemokratie: Der junge Rechtsanwalt und SPÖ-Funktionär ist über seine Tätigkeit im Präsidium eines österreichisch-israelischen Handelskammervereins weiter mit seinem Ex-Chef, einem der bekanntesten Wiener Anwälte verbunden. Und dieser Star-Anwalt war auch Zeuge im BVT-U-Ausschuss und mit Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer in enger Verbindung - und zwar über den sogenannten „kasachischen Freundeskreis“, einer europaweit agierenden Lobbyisten-Gruppe für den kasachischen Diktator.

Kryptowährungen & Ex-Banker als Partner

Und noch ein Detail im Leben des jungen SPÖ-Politikers könnte die „Soko Ibiza“-Ermittler interessieren: Er ist Aufsichtsrat in einem eher schlecht funktionierenden Projekt zum Handel mit Kryptowährungen. Zur Erinnerung: Kurz nach Auftauchen des Ibiza-Videos wurde auch gemutmaßt, dass die zwei deutschen Verlagshäuser, die das Video verbreitet haben, das Honorar (angeblich 600.000 Euro) in Kryptowährung an die Anbieter und Produzenten des Videos bezahlt hätten. Dies wurde aber immer dementiert. In dieser "Beinahe-Bank" hat der Wiener Jurist mit einem prominenten Ex-Vorstand einer der größten Banken Österreichs zusammengearbeitet. Dieser Banker hatte bereits massive Probleme mit der Justiz und mit der Finanzpolizei.



Morgen lesen Sie: Von Ibiza nach Alpbach - noch mehr neue Indizien im Ibiza-Politkrimi.