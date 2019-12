Sonntagsfragen 2019: Sieger und Verlierer

Ibiza-Skandal und Co. ließen im Polit-Jahr 2019 keinen Stein mehr auf dem anderen.

Wien. Am 17. Mai 2019 platzt der Ibiza-Skandal – und seitdem steht die Republik kopf – Türkis-Blau zerbrach, HC Strache ging ab und bastelt am Comeback. Und bei zwei Wahlen (EU-Wahl im Mai und NR-Wahl im September) gab es Umstürze. ÖSTERREICH ließ durch Research Affairs wöchentlich die Stimmung abfragen – hier das Jahr in Umfragen (jeweils 1.000 Befragte, max. Schwankung 3,2 %).

Türkis und Grüne top. Vor allem der Misstrauensantrag durch die SPÖ war ein Turbo für die ÖVP von Sebastian Kurz: Bis Ibiza erfreuten sich die Türkisen einer 34-%-Zustimmung – nach der EU-Wahl waren es 38. Bei der Nationalratswahl ging die ÖVP mit 37,5 % als Erste durchs Ziel. Seit Start des türkis-grünen Koalitionspokers kratzt die Kurz-Partei an der 40-%-Marke. Die Grünen feierten, wie Parteichef Werner Kogler sagt, „die größte Auferstehung seit Lazarus“: Start im Jänner außerhalb des Parlaments bei 5 %. EU-Wahl bei 14,1, NR-Wahl bei 13,9 % – und im Oktober wurde sogar die FPÖ überholt. Seitdem liefern sich die Grünen ein Duell mit der SPÖ um Platz 2 – wer das vor einem Jahr prophezeit hätte, wäre in der Psychiatrie gelandet.

Strache weg und im Clinch mit seiner Ex-Partei, Hofer & Kickl da, die Skandale hören nicht auf: Von stolzen 24 % sind nur noch 15 % übrig geblieben. Die FPÖ ist die Verliererin des Jahres. Doch auch Pamela Rendi-Wagner geht es schlecht (s. u.) – angesichts der schlechten Performance (Misstrauen gegen Kurz!) stürzte die SPÖ von 26 auf 17 % ins historische Tief. Koalition. Hier ist nach wie vor – wenngleich nicht mehr so deutlich – Türkis-Grün beliebteste Regierungsform.

Sonntagsfragen 2019: »Wen würden Sie bei einer Nationalratswahl wählen?« Wöchentliche Umfragen (Research Affairs je 1.000 Befragte, max. Schwankung 3,2 %)

28 % für die türkis-grüne Koalition – da war die Zustimmung schon mal deutlich stärker. 22 % bevorzugen indes Türkis-Blau. Was tun, wenn ÖVP-Grün scheitert? Bevölkerung gespalten: Alle vier Alternativen – von Minderheitsregierung bis zu Neuwahlen – sind ungefähr gleich bewertet.

Klappt Türkis-Grün? Fast 60 % sind der Ansicht, die Koalition aus ÖVP und den Grünen kann sehr wohl klappen.

