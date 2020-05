Star-Anwalt zeigt Petzner wegen Verhetzung an

''Schlitzaugen-Virus'', ''Fockn'' & Co. - diese verbalen Entgleisungen des Polit-Beraters haben nun auch juristische Folgen.

Polit-Berater und Ex-"Dancing Star" Stefan Petzner warf im oe24.TV-Interview mit Wolfgang Fellner schwere Vorwürfe in Richtung China. Was ihn aber besonders ärgert: "Niemand fragt nach den Schuldigen", so Petzner. "Die Deutschen sagen, Ischgl war's. Wir sagen, München war's. Ja, wer war's denn? Die Chinesen." Dann legt er nach: "Wie sagt das der Kindermund? Nicht, dass ich da Vorwürfe bekomme ... Wie sagt der Kindermund zu Chinesen? - Das sind Leute mit Schlitzaugen. Daher nenne ich es das Schlitzaugen-Virus, das aus China kommt."

Sars 1, Sars 2 und jetzt Covid-19 würden alle aus dem Reich der Mitte kommen. Zudem bezeichnete er die Chinesen auch noch als "Fockn". Der Polit-Berater fordert von der EU, dass China zur Rechenschaft gezogen werde. "China muss bezahlen. China muss den Wiederaufbau finanzieren. China muss nach dem Völkerrecht belangt werden." Es ärgere ihn, dass niemand sich traue zu sagen, dass China für das Schlamassel verantwortlich sei, sagte Petzner.

Nicht nur im Netz hagelte es Kritik. Der Rechtsanwalt Georg Zanger reichte nun Anzeige wegen Verhetzung gegen den Ex-BZÖ-Politiker ein. "Bei dieser pauschalen Formulierung werden nicht nur die in China lebenden Chinesen, sondern vor allem die Chinesen auf der ganzen Welt diffamiert und damit rassistischer Verfolgung ausgesetzt", heißt es in der oe24 vorliegenden Sachverhaltsdarstellung des Juristen und Vorsitzenden der "Austrian Chinese Business Association".