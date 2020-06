Start für Ibiza-U-Ausschuss: Heute grillt Parlament Strache & Gudenus

Heute starten Befragungen im Ibiza-U-Ausschuss. Die Zeugen-Liste ist prominent. Alle Entwicklungen gibt es ab 10 Uhr im Live-Ticker und auf oe24.TV.

Die 13 Nationalratsabgeordneten, die seit Monaten auf den Start des Ibiza-U-Ausschusses warten, haben eine Menge brennender Fragen. Ob sie heute bereits Antworten erhalten, ist aber mehr als fraglich. Denn es ist zu erwarten, dass jene Herren, die zum Auftakt des parlamentarischen Unter­suchungsausschusses am Mittwoch als Zeugen ge­laden sind, sich häufig der Antwort entschlagen.

Den Anfang macht Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Er hat – im Gegensatz zu den Abgeordneten – das vollständige Ibiza-Video gesehen. Dann sitzen die „Hauptdarsteller“ des Skandal-Videos am heißen Stuhl: Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubchef ­Johann Gudenus.

"Wer in FPÖ wusste noch von Straches Aktivitäten?"

Gegen Gudenus laufen derzeit noch zwei Verfahren. Er wird sich als Beschuldigter wohl entschlagen. Diese Möglichkeit hat freilich auch Strache, gegen den ebenfalls noch mehrere Verfahren laufen. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Keine Aussage?

Neos-Fraktionsführerin Stefanie Krisper sieht dem bevorstehenden „Schweigen der Lämmer“ aber gelassen entgegen: „Ich habe ganz viele Fragen auf meiner Liste stehen, die nichts mit den laufenden Verfahren zu tun haben.“ Sie wolle von ihm vor allem wissen, „wer in der FPÖ sonst noch von seinen Malversationen wie diversen Besetzungen“ gewusst habe.

Corona. Der U-Ausschuss wird vom Parlament übrigens zur Corona-freien Zone erklärt: Alle Abgeordneten und Journalisten können sich vorab testen lassen.

Straches Kalender liefert neuen Zündstoff zu türkis-blauen Deal

„Wir haben uns schnell geeinigt, auf den Schlüssel 2:1, je nachdem, wem das Ministerium gehört. Also: Wo die Türkisen regieren, bekommt die FPÖ ein Drittel der Vorstände und Aufsichtsräte, und umgekehrt“, berichtete ein Insider laut „ZackZack“ von den türkis-blauen Verhandlungen nach der Wahl 2017.

Das Onlinemedium „ZackZack“ von Peter Pilz berichtet von einer Sechserrunde – dabei auch Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) –, die sich regelmäßig in Privatwohnungen oder im Kanzleramt getroffen haben sollen, um Posten und Macht in der Republik zu verteilen.

Belegen sollen die Treffen laut „ZackZack“ Termineinträge in Straches Kalender: Am 18. Mai trifft man sich zu sechst bei Strache zu Hause, am 20. März im Kanzleramt. Dabei auch: Hofer, Kickl, Blümel und Steiner.